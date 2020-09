Dopo la doccia fredda arrivata direttamente dal Giudice Sportivo, la Roma prova a reagire. Come riporta l’Ansa, il club giallorosso sarebbe pronto a fare ricorso per rimediare all’errore effettuato durante la compilazione della lista consegnata alla Lega, che ha procurato la sconfitta a tavolino contro il Verona. La società si appellerà alla buona fede, oltre al fatto che l’errore non ha condizionato in alcun modo il risultato della partita.