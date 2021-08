Roma, il centrocampo in alto mare: Cristante unica certezza per Mou

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Bove, Darboe, Diawara e Villar. In ordine alfabetico sono questi i centrocampisti avuti da Mourinho in questa prima parte di stagione. Lo Special One li ha mischiati, alternati, studiati, ha dato loro fiducia, ma probabilmente solo un paio saranno considerati per il futuro come alternativa. Se in difesa e in attacco gli uomini a disposizione sono più o meno definitivi, a centrocampo non si è visto ancora alcun titolare.

La trattativa per Xhaka sta vivendo una fase di stallo, i sostituti non sono facili da raggiungere (Koopmeiners si è promesso all’Atalanta e Delaney costa almeno 15 milioni). Non solo. Finora sono mancati anche gli altri due tasselli fondamentali: Veretout e Cristante. Il francese non si è praticamente mai visto. Ad oggi ha quasi sempre lavorato da solo. L’azzurro, invece, è arrivato ieri sera in Portogallo e oggi sarà a disposizione di Mourinho.