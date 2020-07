Ecco come Ibanez ha conquistato Fonseca

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – “A Brescia ho schierato Ibanez al centro della difesa a tre per due motivi: mi serviva un giocatore veloce e che costruisse dal basso” ha commentato Fonseca dopo la vittoria al Rigamonti. Un attestato di stima del tecnico portoghese, che dimostra quanto voglia puntare sul difensore brasiliano. Da quando c’è stata la ripartenza Ibanez ha giocato cinque partite su sei, di cui ben quattro da titolare. Il che è sorprendente, considerando che da quando è arrivato alla Roma non aveva ancora mai fatto neanche un minuto. Evidentemente ha convinto Fonseca, che in lui vede ampi margini di miglioramento. La partenza non è stata delle migliori, dallo smarrimento sul gol di Gabbiadini agli errori contro l’Udinese e il Napoli, ma è un processo di crescita in cui la Roma crede molto. Fonseca lo sta facendo giocare anche per trovarselo pronto nella prossima stagione.