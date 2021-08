Roma, i nuovi si presentano nel migliore dei modi

Corriere dello Sport (R. Maida) – I nuovi vanno. Aspettando il sospirato Abraham i rinforzi già arruolati abbelliscono il Ferragosto dei tifosi della Roma, tornati all’Olimpico in 12.500 a 538 giorni dall’ultima esibizione pubblica della squadra contro il Lecce. Contro il Raja Casablanca si sono esaltati prima Rui Patricio, che ha salvato il possibile 0-1 nel caotico quarto d’ora iniziale, poi Shomurodov, ancora in gol dopo l’esordio già fertile di Siviglia e poi autore dell’assist del 3-0, e infine il debuttante Matias Viña, che ha mostrato personalità e qualità.

L’ultimo test estivo ha quindi fornito indicazioni confortanti a Mourinho, che sembra avere già scelto gli uomini di coppa: la formazione schierata contro i docili marocchini, per dieci undicesimi dovrebbe essere confermata giovedì prossimo in Turchia contro il Trabzonspor. L’unica novità probabilmente sarà Lorenzo Pellegrini, ieri lasciato fuori per precauzione dopo il colpo alla coscia incassato in settimana.