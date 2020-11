Roma, i meriti di Fonseca nella striscia senza ko

Corriere della Sera (G.Piacentini) – 15 partite sul campo. Al netto del 3-0 a tavolino contro il Verona, è quella la striscia della Roma con risultati utili. Miglior rendimento in Serie A insieme al Milan con 11 vittorie e 4 pareggi. Prendendo in considerazione questo segmento di stagione la Roma è l’unica squadra imbattuta sia in campionato sia in coppa: 6 vittorie e 4 pareggi. Uno dei principali artefici di questa cavalcata è senza dubbio Fonseca. Partita dopo partita sta (ri)conquistando la fiduca di proprietà e tifoseria. Anche quando la società ha fatto diversi sondaggi per il posto in panchina, il portoghese non ha mai perso la calma e ora sta dimostrando di meritarsi il posto. Fonseca ha il contratto in scadenza al 30 giugno con opzione per il rinnovo che può esercitare la società. In questa stagione, dopo qualche difficoltà iniziale, è stato un crescendo di risultati e prestazioni fino alla gara vinta a Marassi contro il Genoa senza Dzeko e dovendo sostituire Spinazzola dopo pochi minuti.