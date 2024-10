Secondo quando riportato dall’agenzia Adnkronos, i Friedkin valuterebbero il ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Dopo l’esonero e le dimissioni di Lina Souloukou, con l’arrivo di Juric, potrebbe arrivare il dietrofront della proprietà americana. I risultati non soddisferebbero la dirigenza e il ritorno dell’ex 16 giallorosso non sarebbe troppo dispendioso per le casse romaniste.