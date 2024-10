Dopo la sconfitta casalinga subita con l’Inter per 0-1, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria per preparare il match di Europa League con la Dinamo Kiev. La squadra di Juric ha effettuato lavoro di scarico, per chi ha giocato con i nerazzurri, ed esercizi sul campo per gli altri.

