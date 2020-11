Roma, i Friedkin mettono un Pinto

Il Messaggero (S. Carina) – La nuova società svela il nuovo direttore generale, si tratta del portoghese Tiago Pinto, ormai ex Benfica, che lascerà il club lusitano al termine del 2020 e dal 1 gennaio sarà a tutti gli effetti un nuovo membro della società giallorossa. L’uomo, 36 anni, prima di ricoprire l’incarico di direttore generale al Benfica dal 2017, aveva gestito la divisione multisportiva della società nel quinquennio precedente. Nel suo attuale ruolo ha lavorato a stretto contatto con Rui Costa e sotto la sua supervisione il club di Lisbona ha vinto Primeira Liga e Coppa, qualificandosi regolarmente per la Champions. Il suo biglietto da visita sono le scoperte di Ruben Dias e Ederson (ceduti al City per 68 e 40 milioni), Joao Felix (all’Atletico Madrid per 126 milioni), Jimenez (trasferito al Wolverhampton per 41) e Gedson Fernandes, attualmente in prestito al Tottenham.