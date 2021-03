Roma, i cinque nomi di Pinto per il dopo Dzeko

La Roma lavora per il futuro, in particolare per il dopo Dzeko. Con ogni probabilità il centravanti lascerà i giallorossi e con il riscatto di Mayoral ancora indubbio, Tiago Pinto dovrà trovare un centravanti che rimpiazzi il bosniaco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono cinque i nomi sul taccuino del general manager: il primo è senza dubbio Vlahovic, per cui la Fiorentina chiede la cifra di 30 milioni che il club non potrà permettersi senza il piazziamento in Champions League.

Per questo sembra più abbordabile che si vada verso profili come Boga o Scamacca, quest’ultimo cresciuto nel settore giovanile della Roma, che non sta attraversando un buon momento di forma nel Genoa di Ballardini. Piacciono anche Jovic e Gouiri, giovane attaccante del Nizza.