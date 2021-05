Roma, hai tre nomi sul tavolo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Chiuso il campionato, la Roma si prepara a cambiare fisionomia. Salutato Fonseca, si attende l’arrivo di Mourinho per stabilire le nuove strategie. Molti giocatori conosceranno il loro futuro in questi giorni.

A cominciare da Edin Dzeko, per il quale è in programma un appuntamento tra il suo procuratore Alessandro Lucci e Tiago Pinto già all’inizio della settimana. Si attende un confronto con il nuovo allenatore, per capire cosa succederà. La Roma continua a far sapere che se Edin vorrà restare non sarà mai un problema, ma bisognerà capire con quali prospettive.

Lorenzo Pellegrini ha già un impegno sulla parola con la società sul rinnovo del contratto. I suoi agenti da tempo hanno concordato con Tiago Pinto un incontro alla fine della stagione. Ne prossimi giorni Lorenzo andrà in ritiro con gli azzurri in Sardegna, ma Tiago Pinto conosce bene la sua situazione. Il capitano continua a dare la sua priorità alla Roma, ma vuole conoscere i programmi della società, capire se può far parte di un progetto che punti a vincere.

In questa settimana sarà più chiaro anche il futuro di Mkhitaryan. È una delle questioni aperte, l’armeno ha il contratto in scadenza a giugno, ha già totalizzato il numero di presenze che ha fatto scattare il rinnovo automatico del contratto. Ma il suo agente Mino Raiola finora ha preso tempo. Mourinho sembra valutare positivamente la sua conferma, anche se i rapporti tra i due ai tempi dello United non erano stati facili. Il giocatore sembra orientato a restare, ma deciderà nelle prossime settimane.

Zaniolo è tornato molto fiducioso dal consulto definitivo dal professor Fink, che lo ha autorizzato a riprendere l’attività agonistica a pieno ritmo. L’azzurro lavorerà anche a giugno, senza andare in vacanza. Mourinho gli ha già fatto sapere che punta molto su di lui. Nei prossimi giorni anche il suo procuratore, Vigorelli, incontrerà il dg della Roma per stabilita insieme il piano di recupero del giocatore. Per l’adeguamento del contratto questione per ora congelata.