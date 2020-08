Roma, grandi manovre davanti

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – E’ un momento molto delicato per l’attacco della Roma e il via vai sembra sempre più prendere forma: stanno per iniziare le grandi manovre. Ieri doveva andare in scena il confronto decisivo tra Fienga e Dzeko però il Ceo si è dovuto trattenere a Milano perciò probabilmente avverrà oggi. In caso di divorzio la scelta numero uno per sostituire il bosniaco è Milik ma non alle condizioni che vuole il Napoli: 40 milioni per un giocatore in scadenza. Tra l’altro il polacco attende la Juventus anche se Pirlo ha già manifestato la sua preferenza proprio per Dzeko. Nella trattativa per Milik i giallorossi inserirebbero come contropartite Under e Riccardi, completando delle operazioni che garantirebbero ricche plusvalenze. Intanto ieri un emissario del Tottenham ha parlato con Morgan De Sanctis sondando la pista Zaniolo, ricevendo un secco no come risposta. Intanto Schick sembra orientato al Bayer Leverkusen per una cifra che si aggira sui 25-26 milioni, non i 30 che chiedeva il club capitolino, con una plusvalenza di 6-7 milioni.