Joao Pedro Pinto Goncalinho, centrocampista portoghese classe 2005, cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, è da oggi in prova a Trigoria. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, Tiago Pinto e Morgan De Sanctis lo hanno invitato al centro sportivo dove rimarrà in prova per una settimana. Goncalinho ha disputato questa stagione con il Belenenses ed è in pianta stabile nella Nazionale Under 16 del Portogallo.