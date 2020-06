Roma in gol da 13 gare di fila. Edin incubo del Milan al Meazza

Il Corriere dello Sport (G.Marota) – La serie è aperta. La Roma va in gol da 13 partite consecutive tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Ha iniziato a segnare nella sconfitta contro la Juventus del 12 gennaio (2-1) e da quel momento non si è più fermata. Quella di Fonseca però non è la striscia migliore di sempre. Nel 2010 con Ranieri la Roma segnò per 21 match consecutivi, uno score che comunque non lo salvò dall’esonero dopo il pirotecnico 4-3 contro il Genoa. L’ultimo ad arrivare sopra le 13 è stato Luciano Spalletti. La Roma si sta dimostrando una cooperativa del gol anche se manca un giocatore alla El Shaarawy, capace di raggiungere la doppia cifra pur agendo da seconda punta. Dzeko a San Siro ha un buono score e ha deciso le ultime due partite contro il Milan.