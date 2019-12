Roma, gioco d’anticipo sul mercato

Il sipario sul 2019, domani sera al Franchi, si abbassa solo per Fonseca e i giocatori. Non per Fienga e Petrachi, che si metteranno subito in contatto, dal vivo, con i dirigenti viola: alla Fiorentina infatti piacciono Florenzi, Kalinic e Riccardi. Montella, pure se in bilico, spinge per l’en plein, la Roma chiede Castrovilli. In uscita sembra esserci anche Juan Jesus, ma sono in vetrina anche Under e Perotti, che rientrano nel discorso dell’abbassare il tetto ingaggi. Petrachi però vuole anche regalare un paio di colpi a Fonseca e, accantonata per il momento la pista Petagna, lavora su Pinamonti: il Genoa si prenderebbe Kalinic e contemporaneamente farebbe cassa. Mariano Diaz e Kean restano due nomi d’attualità. Offerti Sabaly del Bordeaux e Hysaj del Napoli, ma la tentazione è Medina dell’Atletico Talleres, terzino classe 1999. Lo scrive Il Messaggero.