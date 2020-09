Roma, full immersion di Friedkin

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Se James Pallotta nelle sue (rare) visite nella Capitale difficilmente si faceva vedere a Trigoria, Dan e Ryan Friedkin invece l’hanno scelta come vera e propria base operativa. Il segnale di rottura rispetto a quando la squadra veniva vista come un accessorio alle vicende finanziarie è evidente. Ieri sono stati nel centro sportivo quasi ininterrottamente sei ore (dalle 10 alle 16 con una pausa a pranzo) e sono stati impegnati in alcune riunioni importanti nonostante l’assenza di Calvo e Fienga (in isolamento): loro referente è stato Zubiria. Domani Dan tornerà a casa e probabilmente tornerà per l’esordio casalingo contro la Juventus. Ryan invece con ogni probabilità rimarrà.