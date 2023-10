Pagine Romaniste – Questa sera la Roma ospiterà il Frosinone allo Stadio Olimpico per la settima giornata di Serie A. I giallorossi reduci dallo scivolone a Genova contro gli uomini di Gilardino, sono alla ricerca del riscatto, anche perchè attualmente navigano al 16esimo posto con soli 5 punti. Sono tanti i problemi di formazione per Mourinho, ed è emergenza in difesa, visto che al Ferraris il tecnico portoghese ha perso per infortunio anche Llorente. A prendere il suo posto sarà probabilmente Celik, in modo tale da poter lasciare Cristante (tra i pochi in forma in questo avvio di stagione) nel ruolo che più gli si addice. La sfida per una maglia da titolare sulla fascia di sinistra vede favorito Spinazzola su Zalewski, mentre in attacco non dovrebbero esserci dubbi sul tridente Pellegrini–Lukaku–Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.