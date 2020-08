Roma, Friedkin subito operativo

Il Messaggero (U.Trani) – Il management del presidente uscente Pallotta deve guardare già avanti e preparare la stagione che verrà. Tocca al CEO Fienga interagire con lo staff di Friedkin e all’ordine del giorno ci sono le scadenze del club come l’iscrizione al campionato: entro il 19 agosto, con il closing fissato per il 17. Quindi vanno presentate le garanzie sull’aumento di capitale alla Coviso. In più vanno assegnati i ruoli operativi e la questione del ds è la più urgente. A parte, invece, l’allenatore: la posizione di Fonseca sarà analizzata in questi giorni. Il mercato è affidato a Giuffrida, procuratore che ha accompagnato maggiormente la proprietà USA in questi 9 anni. E’ lui che cerca il nuovo ds e sta spingendo per Paratici che non più in sintonia con Agnelli. Pradè e Sabatini, usando canali diversi, hanno fatto sapere di essere pronti a tornare. Burdisso, invece, non è più in pole. Da non scartare l’ipotesi Giuntoli in crisi con De Laurentiis. L’outsider è Berta.