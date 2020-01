Roma, Friedkin pensa già al derby

Friedkin ha detto a una sua persona di fiduca che tutto procede per il verso giusto e che presto tornerà in Italia. Non ci sono ostacoli nello studio delle carte. L’imprenditore texano spera di poter chiudere la trattativa entro la fine del mese per essere a Roma in occasione del derby il 26 gennaio. Fienga continua a tenere i contatti con il futuro proprietario e Pallotta potrebbe restare in un primo momento con una piccola quota di minoranza. Intanto la prossima settimana Vitek diventerà ufficialmente il nuovo proprietario dei terreni di Tor di Valle. L’uscita di scena di Parnasi dovrebbe avere effetti positivi, in Comune sono ben felici di avere un altro interlocutore. Lo scrive il Corriere dello Sport.