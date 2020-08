Roma, Friedkin jr e Fienga: il futuro comincia a Londra

Corriere Della Sera (G.Piacentini)- È ancora a Londra il cuore pulsante della Roma americana. Dove prima c’era Franco Baldini ora c’è Ryan Friedkin prossimo vicepresidente e diretta emanazione del padre Dan per la gestione operativa della società. Nella City oggi incontrerà l’a.d. Giudo Fienga, l’unico membro della vecchia dirigenza uscito rafforzato dal cambiamento di proprietà. Lo scopo di Fienga ha obiettivi finanziari, si discuterà infatti delle modalità di aumento del capitale e del lancio dell’Opa, ma si parlerà anche delle strategie per l’immediato futuro. La stagione ripartirà a breve e non c’è ancora un direttore sportivo, per questo si sta lavorando soprattutto sul mercato in uscita. La filosofia di Friedkin del privilegiare “un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine” è applicata anche per il d.s. che sarà valutato con attenzione per non fare scelte sbrigative. Non è escluso che nella trasferta Fienga possa incontrare l’Arsenal, con cui è aperta la trattativa per lo scambio tra Torreira e Diawara, e lo United: la nuova offerta per Smalling deve essere recapitata. In uscita, invece, Schick che, dopo la bella stagione al Lipsia, ha parecchio mercato in Germania: su tutte il Leverkusen che avrebbe pronta un’offerta da 30 milioni. È caldo anche l’asse con la Juve con cui si profilano possibilità di scambio con il coinvolgimento di Florenzi, Kluivert, Rugani, De sciglio e Romero.