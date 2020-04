Friedkin insiste, ma serve una nuova due diligence

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pallotta e Friedkin continuano a parlarsi, i dati della crisi ce li hanno ben chiari entrambi, i documenti erano stati studiati dai legali fino ai primi di marzo, prima dell’interruzione della trattativa. I due americani stanno cercando di trovare un nuovo accordo. Pallotta parte da quello raggiunto a fine dicembre, intorno ai 710 milioni di euro, Friedkin invece si è preso una pausa di riflessione, perché lo scenario dei mercati internazionali da allora è completamente cambiato. E non è facile neppure capire quanto tempo dovrà passare per fare una nuova valutazione, che comporterà una nuova due diligence, perché cambiano tutti i valori, quelle stime fatte più di tre mesi fa vanno aggiornate. In ogni caso il magnate texano non ha nessuna intenzione di ritirarsi dall’affare e da parte dell’attuale presidente della Roma c’è sempre l’intenzione di vendere.