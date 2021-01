Roma, Fonseca non è positivo al Covid-19. Stop precauzionale perché a stretto contatto con Tiago Pinto

Tiago Pinto è ancora positivo al Covid e si è scatenato un vero e proprio polverone intorno al tecnico della Roma Paulo Fonseca. Perché? La notizia della positività del portoghese, rivelatasi in seguito falsa, è schizzata come un boomerang da una parte all’altra della Capitale. Il tecnico dei giallorossi però non è positivo al virus, ma il suo stop è solo di tipo precauzionale dato che era stato a stretto contatto con il nuovo manager Pinto.

Il dirigente portoghese aveva tardato di qualche giorno il suo sbarco nella Capitale proprio per i test risultati positivi, potendo poi spostarsi una volta che si sono negativizzati, scrive larepubblica.it.

