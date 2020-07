Roma-Fiorentina, sono 23 i convocati di Iachini: c’è Dalbert, out Dragowski

Domani sera (19:30) allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma–Fiorentina, gara valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 2019/20. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club viola ha pubblicato la lista di giocatori convocati da mister Iachini per la trasferta nella Capitale. Ce la fa Dalbert, l’esterno brasiliano era in dubbio dopo essersi fermato nella partita contro l’Inter. Chi invece non ci sarà è Dragowski: il portiere polacco è ancora alle prese con una lombalgia. Di seguito, l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI

Terracciano, Brancolini, Chiorra.

DIFENSORI

Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti.

CENTROCAMPISTI

Agudelo, Badelj, Duncan, Pulgar, Ribery.

ATTACCANTI

Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Kouamé, Sottil, Vlahovic.