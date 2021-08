Roma-Fiorentina, Mourinho sprint: è il tecnico più veloce a vincere 50 partite in Serie A. E lui scherza: “Non mostrate i miei record negativi” – FOTO

Vittoria storica per la Roma e per Mourinho. Non solo perché era la prima di campionato, ma anche perché permette al tecnico giallorosso di raggiungere un record personale. Con il successo odierno per 3-1 ai danni della Fiorentina, Mou è infatti diventato il tecnico più veloce a centrare l’obiettivo delle 50 vittorie in Serie A nell’era dei tre punti. A riportarlo è OptaPaolo su Twitter.

Tramite un post su Instagram, Mourinho ha scherzato sul raggiungimento del traguardo. Queste le parole dell’allenatore della Roma: “Per favore non mostrate i miei record negativi, solo quelli buoni”, scrive con un’emoji che ride Mou.