(Pagine Romaniste) – È terminata per 1-1 la folle gara tra Roma e Fiorentina andata in scena ieri sera allo Stadio Olimpico. I giallorossi hanno terminato la gara in 9 dopo le espulsioni di Zalewski (doppia ammonizione) e Lukaku (rosso diretto). I superstiti di Mourinho portano a casa un punto amaro, visto che la partita era stata sbloccata proprio da Big Rom dopo appena cinque minuti dal calcio d’inizio.

Ma le noti dolenti non terminano con le espulsioni, perchè sono arrivati anche gli infortuni di Dybala e del subentrato Azmoun. Fondamentali ieri sera gli interventi di un super Rui Patricio. La squadra di Mourinho resta al quarto posto con gli stessi punti del Bologna e a +1 da Napoli e Fiorentina.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI