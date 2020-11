Roma-Fiorentina, i tifosi del Roma Club Los Angeles hanno visto la gara grazie al robot ASR27

In questo periodo dettato dall’emergenza sanitaria il tema centrale è sicuramente la distanza. La Roma, con l’intento di non rinunciare alle iniziative che hanno reso protagonista il club nell’ultimo periodo ma anche per tenere vicino tifosi più lontani, ha deciso di acquistare un robot. Grazie al robot, denominato ASR27, è stato permesso al Roma Club Los Angeles di vivere le emozioni del pre e post gara, attraverso la telecamera del robot. I tifosi giallorossi sono così riusciti ad interagire con i giocatori sia prima del match che dopo la partita, attraverso i festeggiamenti.

🌎 All'Olimpico da 10.000 km di distanza 🌍 🤖 Grazie al robot ASR27, i tifosi giallorossi del Roma Club Los Angeles hanno potuto vivere #RomaFiorentina da un punto di vista unico! 🐺 Chi saranno i prossimi a farlo? 🟨🟧🟥#ASRoma pic.twitter.com/7fP08I9yHy — AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2020