Roma, finalmente Dzeko. Il Benevento è spazzato via

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La Roma esorcizza le streghe con un netto 5-2 con una doppietta di Dzeko che è sempre più vicino al podio dei bomber della storia giallorossa. Il bosniaco è a quota 108 e vede Amadei che è a 111. Davanti può stare tranquillo Totti a 307, ma non Pruzzo a 138. C’è sempre la suggestione Milik fra gennaio e giugno a meno che Dzeko non spalmi il suo ingaggio fino al 2023. La palla passa al presidente Friedkin che risponde con un inchino ai tanti applausi dei tifosi presenti. Il tridente offensivo ha messo lo zampino in 4 dei 5 gol, favorito dal ritorno al vecchio sistema di gioco. Fonseca sorprende tutti e torna al 4-2-3-1. Senza Smalling la difesa balla e il Benevento ne approfitta subito dopo 5 minuti con Caprari. Il tasso tecnico della Roma è di altra categoria e dopo il pareggio di Pedro gli ospiti sbandano. Il decollo arriva nella ripresa anche se Veretout regala un rigore a Lapadula che sbaglia e poi segna su ribattuta. La partita diventa aperta e vince il più forte facendo scattare la legge di Dzeko-Pedro-Mkhitaryan. Lo spagnolo conquista il rigore del vantaggio, l’armeno serve l’assist al bosniaco per il gol che chiude i conti. Nel finale c’è spazio per la manita di Perez con un gol capolavoro.