Roma-Feyenoord, una delegazione in Italia per discutere la trasferta per i tifosi olandesi

Una delegazione del Feyenoord, partita da Rotterdam, avrebbe raggiunto la capitale per discutere la possibilità di trasferta dei tifosi olandesi per la partita di Europa League del 20 aprile, a Roma. Il club giallorosso ha aperto ai tifosi olandesi, ma il Sindaco Gualtieri, per ragioni di ordine pubblico no. Il Feyenoord è pronto a fare reclamo alla UEFA in caso di divieto di trasferta. In ogni caso, ai tifosi giallorossi saranno aperte le porte del De Kuip poiché “il Feyenoord vuole dare il buon esempio: i tifosi devono essere sempre i benvenuti ovunque”. Lo riporta il portale olandese1908.nl.