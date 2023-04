Come aveva affermato ieri Josè Mourinho in conferenza stampa sarebbe stato fondamentale l’allenamento di questa mattina per capire la condizione fisica di Paulo Dybala. Il provino di questa mattina (secondo quanto riferisce Il Messaggero) sarebbe stato superato dalla Joya. Nessun dolore all’adduttore, dunque tutto dipenderà dalla scelta di Mourinho, Dybala partirà dal 1′ minuto o entrerà come jolly a partita in corso?