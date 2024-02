Brutto infortunio. Scontro fortuito all’85’ tra Llorente e Ueda, con il difensore giallorosso che rimane a terra colpito in testa. Per lui necessario un intervento dei sanitari, che lo portano via in barella. Da valutare le condizioni del centrale in vista delle prossime gare. Al suo posto dentro Evan N’Dicka, alla sua prima presenza nel nuovo corso con De Rossi.