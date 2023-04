Roma-Feyenoord, le probabili formazioni e dove vederla: dubbio Dybala, scalda i motori El Shaarawy. In mediana la coppia Matic-Cristante

Pagine Romaniste (F. Castellucci) – In cerca della gloria. Domani sera la Roma ospita il Feyenoord per ribaltare lo svantaggio di Rotterdam e regalare una gioia ai quasi 66 mila spettatori che si godranno lo spettacolo all’Olimpico. I presupposti ci sono. “Mi fido del mio stadio e dei miei giocatori”, con queste parole lo Special One ha presentato la partita durante la conferenza di vigilia. 90′ o più, per sognare la quarta semifinale europea in 6 anni, ma davanti c’è un cliente scomodo.

La lanciatissima capolista dell’Eredivisie ha dimostrato di essere una squadra abile, capace di sviluppare le trame di gioco ed arrivare facilmente in porta. Ma lo stadio sarà una bolgia, come sempre in questi casi, pronto a trascinare i giallorossi verso il prossimo turno di Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-FEYENOORD

Il grande dubbio che assale Mourinho riguarda la presenza di Paulo Dybala. Il miglior marcatore della Roma oggi ha preso parte alla seduta di allenamento, ma come ha sottolineato in conferenza il tecnico portoghese: “Ho dato a Paulo 24 ore, domani vedremo”. La trequarti a supporto del rientrante Abraham, favorito su Belotti, in attesa della Joya, sarà completata dal capitano, Lorenzo Pellegrini. Pronto El Shaarawy, in caso di necessità.

Centrocampo con la linea a 4, composta da Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola sulle fasce, con il polacco favorito su Celik. Il cuore della mediana dovrebbe vedere il ritorno in regia di Matic, affiancato da Cristante, con Wijnaldum e Bove pronti dalla panchina.

Il trio difensivo a difesa di Rui Patricio, sarà composto da Gianluca Mancini, Chris Smalling e, con ogni probabilità, Roger Ibanez. Il brasiliano è insidiato da Diego Llorente, in forte crescita nelle ultime settimane e titolare anche con l’Udinese nell’ultimo turno di Serie A.

Pochi grattacapi per il tecnico del Feyenoord, Arne Slot, che dovrebbe avere a disposizione gli uomini migliori, con sostanzialmente gli stessi 11 dell’andata, con il classico 4-3-3.

DOVE VEDERE ROMA-FEYENOORD

La partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma alle 21:00, sarà visibile in chiaro su Tv8 e in diretta tv e streaming su DAZN, con il commento di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Il match è visibile anche sulla piattaforma Sky al canale Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

ROMA-FEYENOORD, ARBITRA TAYLOR: NESSUNA VITTORIA CON L’INGLESE NEI PRECEDENTI

A dirigere la delicata sfida contro gli olandesi, ci sarà Anthony Taylor. Gli assistenti saranno Gary Beswick e Adam Nunn. Il IV uomo Robert Jones, mentre il VAR sarà Stuart Attwell, con AVAR Christopher Kavanagh.

Nei precedenti con il fischietto inglese, la Roma non ha mai vinto, due sconfitte e un pareggio. La prima direzione di gara risale alla stagione 2016-17, con la sconfitta per 4-2 in casa del Lione, proprio in Europa League. Nella stessa competizione, anche il pareggio per 1-1 con l’Ajax nella stagione 2020-21. Unico precedente in Champions League, la sconfitta per 2-1 con il Viktoria Plzen nel 2018-19.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Celik, Bove, Wijnaldum, Volpato, El Shaarawy, Camara, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: -.

Diffidati: Spinazzola, Mancini, Matic.

Indisponibili: Karsdorp, Solbakken.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pederse, Rasmussen, Pereira, Dillrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo.

Allenatore: Slot.

Squalificati: –

Diffidati: Timber, Wålemark, Wieffer.

Indisponibili: Timber, Walemark.

Arbitro: Taylor.

Assistenti: Beswick – Nunn.

IV Uomo: Jones.

VAR: Attwell.

AVAR: Kavanagh.