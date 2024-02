Roma-Feyenoord, De Rossi: “Cercheremo di andare a prenderli e fare gol. Mi dispiace per l’assenza di Bove, ma ho tante scelte”

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Feyenoord. Queste le sue parole:

DE ROSSI A SKY

Approccio come all’andata?

Un approccio simile, cambiamo qualche interprete, ma cerchiamo di andare a prendere i nostri avversari per prenderli e andare a fare gol.

Cosa cambia con Gimenez?

Cambia qualcosa, anche con Nieuwkoop che era un terzino, vedremo come si disporranno, cambia qualcosa soprattutto nella qualità.

Qualità che aumenta con le scelte?

Con tutti a disposizione non posso lamentarmi. Mi dispiace per Bove, ma con tutti a disposizione ho tante scelte.

L’Olimpico pieno vi dà più coraggio?

Se non abbiamo coraggio in casa con tutto lo stadio pieno forse abbiamo sbagliato qualcosa nel nostro mestiere. Il coraggio va mostrato e messo in campo anche fuori casa. E’ una di quelle partite nelle quali rosichi a non giocare. Questa però è un’altra opportunità e me la dovrò godere.