L’Olimpico domani sarà sold out ma la trasferta ai tifosi olandesi è stata vietata. Non è in ogni caso esclusa la presenza di alcuni gruppi di ultras, visti i precedenti dello scorso anno. Secondo quanto riportato da Adnkronos da domani scatterà il piano sicurezza: massima attenzione da parte delle forze dell’ordine ai luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane.