La Roma si prepara al prossimo match di Europa League contro il Feyenoord. La sfida è in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico, che per l’occasione sarà completamente sold out. Nella giornata odierna a Trigoria si è svolto il consueto allenamento. Presente in gruppo anche N’Dicka dopo il ritorno da vincitore dalla Coppa d’Africa.