Sarà ancora una volta Roma contro Feyenoord in Europa League. Il match è in programma giovedì 22 febbraio alle ore 21. L’andata una settimana prima, il 15 febbraio. L’attesa e la voglia di rincontrare gli olandesi per i tifosi romanisti è alle stelle. Oggi si è aperta la prima di tre fasi di vendita: dalle 16 di martedì 9 gennaio è prevista la seconda per gli abbonati Coppe infine quella libera dalle 16 di lunedì 15 gennaio. Dopo cinque minuti dall’apertura della vendita i tempi di attesa sono già ben oltre l’ora con quasi più di 4mila persone in fila.