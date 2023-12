La Superlega esulta per la sentenza della Cortedi Giustizia Europea. Il torneo si farà e sta prendendo piede. L’A22 Sports Management, ha annunciato anche quello che sarebbe il format: si tratta di una competizione con la struttura di un campionato composto 64 club divisi in tre livelli. I primi due, la Star League e la Gold League, sono a loro volta composti da 16 club ciascuno mentre il terzo livello, la Blue League, è costituito da 32 club.

La qualificazione sarà basata sul merito sportivo e quindi senza società e club permanenti, ognuno avrà inoltre garantito un minimo di 14 partite all’anno. Poi ci sarà la fase a eliminazione diretta che determinerà i campioni di ogni lega (livello) e di conseguenza i club da promuovere.

A22, la società che ha creato la Superlega, ha spiegato: “A seguito della sentenza storica di oggi, A22 Sports Management ha annunciato una nuova proposta per le competizioni della European Super League (“ESL”), sia maschili che femminili. La proposta comprende anche progetti innovativi per lanciare la principale piattaforma di streaming sportivo directto-fan al mondo, dove miliardi di tifosi potranno guardare tutte le partite della Super League gratuitamente in diretta”.

A22 intende discutere la sua proposta con tutte le parti interessate nelle prossime settimane, con l’obiettivo di intraprendere il progetto il più rapidamente possibile. Nel progetto è compresa anche la Superlega femminile.