Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) – , Xabi Alonso ha smentito i recenti rumors che lo avvicinavano alla panchina della Roma. L’attuale allenatore del Bayer Leverkusen ha dichiarato di essere impegnato con la sua attuale squadra e ha respinto l’ipotesi di un possibile approdo nella capitale italiana.

La notizia precedente su un presunto interessamento della Roma per il tecnico, già allievo di Mourinho, oltre che affrontato e sconfitto nella scorsa stagione in semifinale di Europa League proprio dallo Special One, è stata negata dallo stesso allenatore spagnolo, che sembra concentrato sul suo ruolo attuale e ambizioso in Bundesliga.