Un weekend da sogno per la Roma Femminile. Le ragazze di mister Spugna hanno fatto visita al Sassuolo in uno scontro diretto d’alta classifica. Il big match è stato vinto dalle romaniste con un netto 3-0 grazie alle rete di Lazaro (primo tempo) e alla doppietta di Glionna (secondo tempo). Il secondo posto in classifica, sempre alle spalle della Juventus, è ormai blindato.