Roma Femminile, Spugna: “C’è entusiasmo. Contro il Tavagnacco un po’ di turnover”

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, è stato intervistato dai canali ufficiali della società ed ha parlato della prossima sfida contro il Tavagnacco. Queste le sue parole:

“Abbiamo lavorato bene e c’è entusiasmo. Facciamo la prima partita di Coppa Italia da detentrici del titolo, bisogna essere concentrate e avere l’impatto giusto in una competizione che è un obiettivo. Serve concentrazione, dobbiamo fare una grande partita“.

Può essere l’occasione per un po’ di turnover?

Assolutamente sì, qualche cambio ci sarà, qualcuna che magari ha avuto meno minutaggio giocherà dall’inizio. Poi c’è Borini che rientra in gruppo, vediamo se ci sarà la possibilità di darle qualche minuto.

Cosa chiederà alle giocatrici?

Di fare la partita come stiamo sempre facendo, di rispettare quello che è un impegno importante, anche se la nostra qualità credo sia superiore. Dobbiamo giocarla dall’inizio con l’atteggiamento di sempre, come se giocassimo una gara di campionato. Va giocata al massimo. Giochiamo alle 10:30, è un po’ inusuale ma non deve essere una scusa, deve essere un motivo per fare la partita come sempre abbiamo fatto.