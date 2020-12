Roma Femminile, Serturini: “È il mio migliore inizio di stagione. I tre punti ci mancano tanto. Non riusciamo a concretizzare le occasioni”

Annamaria Serturini, attaccante della Roma Femminile, è stata intervistata da Sky Sport ed ha parlato anche della partita di domani contro la Juventus. Queste le sue parole:

Il tuo inizio di stagione?

Se leggiamo i numeri dall’inizio della stagione è sicuramente il mio inizio di stagione migliore, però non mi voglio fermare. Voglio migliorare partita dopo partita e raggiungere il prima possibile i tre punti perché ci mancano tanto.

La stagione della squadra?

Sicuramente non è la nostra stagione migliore, facciamo tantissime azioni da gol ma non riusciamo a concretizzarle. Domenica abbiamo creato 10-12 occasioni da gol ma ne abbiamo concretizzata solamente una. Purtroppo i numeri parlano, siamo a meno 14. Sicuramente non ci fermiamo, vogliamo lavorare e fare bene e già da sabato vogliamo portare a casa dei punti importanti.