Roma Femminile, sconfitta contro la Juventus per 1-0. Bavagnoli: “Non siamo riuscite a concretizzare le occaisoni”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, è stata intervistata da Roma TV durante il post-partita del match contro la Juventus perso per 1-0. Queste le sue parole:

Cos’è mancato oggi?

Abbiamo ricercato meno le nostre soluzioni di gioco: abbiamo cercato solo il lancio lungo e l’attacco diretto con loro che ci pressavano alte. Dovevamo usare soluzioni diverse.

Abbiamo visto una Roma in grande condizione atletica…

Stiamo lavorando, la squadra sta bene fisicamente. Oggi non siamo riuscite a concretizzare quelle occasioni che abbiamo creato contro una squadra forte come la Juventus. Dobbiamo concludere questo campionato imparando ad essere più ciniche e molto determinate in fase di finalizzazione.

Chiudere con una vittoria il campionato per arrivare bene alla finale…

Sì, dobbiamo finire bene. Sappiamo che il Napoli farà di tutto per non concederci questa gioia, ma noi faremo altrettanto per prepararci al meglio all’ultima settimana di lavoro con lo spirito giusto.