Roma Femminile: poker giallorosso e l’Inter finisce ko

Il Tempo (V.Lo Russo) – La Roma Femminile travolge l’Inter a Trigoria per 4-3. Per le giallorosse soltanto gol bellissimi e gara indirizzata sin dal primo tempo dalla squadra di casa guidata dalla panchina da Leonardo Montesano, vice di Elisabetta Bavagnoli (influenzata ma con tampone negativo). Dopo 30 minuti le giallorosse sono in vantaggio 2-0 grazie allo splendido gol di tacco di Moeller e alla zuccata vincente di Swaby. La musica non cambia nel secondo tempo: due giri di lancette e su respinta corta di Merlo interviene Ciccotti. Sinistro al volo dal limite dell’area e 3-0.

L’Inter, fino a quel momento quasi annichilito, reagisce e prova a riaprire la partita con il colpo di testa della subentrata Tarenzi, ma la Roma riequilibra le distanze 10 minuti dopo: gran rovesciata della Banusic e primo gol della numero 9 svedese. C’è ancora una reazione nerazzurra: prima Pandini di testa firma il 4-2, poi nel terzo minuto di recupero arriva il centro di Marinelli per il definitivo 4-3. Giallorosse che consolidano la quarta posizione con 28 punti mentre l’Inter resta a 18.