Roma Femminile, Gualtieri: “Uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l’omaggio della città” – FOTO

Il Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, sul proprio profilo Twitter ha condiviso un messaggio per festeggiare la vittoria dello Scudetto della Roma Femminile. Le ragazze giallorosse, guidate da mister Alessandro Spugna, hanno conquistato il primo storico tricolore battendo la Fiorentina. “Uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Bravissime ragazze e complimenti a tutto il team! Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l’omaggio della città!”, queste le parole del Sindaco.

