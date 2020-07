Dopo il successo con la Florentia San Gimignano, arriva il difensore Ohale. Bavagnoli: “Ci serve più benzina”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – La Roma Femminile ha ripreso ormai gli allenamenti da quasi tre settimane, un paio di giorni fa ha giocato la prima amichevole, ieri ha ufficializzato l’acquisto di Osinachi Ohale. Difensore, è il terzo nuovo elemento per Bavagnoli, dopo Paloma Lazaro e Rachele Baldi, e ha una notevole esperienza internazionale, avendo partecipato a tre Mondiali e avendo vinto quattro volte la Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Nel frattempo le parole di Bavagnoli sono rassicuranti sulle impressioni che il tecnico ha avuto in questa pre-season: “Abbiamo ancora 25 giorni prima dell’inizio del campionato e direi che siamo a buon punto. Abbiamo caricato tanto, ma abbiamo bisogno di mettere ancora più benzina nelle gambe, dopo di che dovremo pensare ad aggiungere brillantezza“.