Roma Femminile, Bavagnoli: “Vogliamo tornare da Bari con i tre punti”

Betty Bavagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv alla vigilia della sfida in trasferta contro la Pink Bari.

“La squadra l’ho trovata bene, un po’ di riposo con questa sosta ci voleva per recuperare le energie e le infortunate le ragazze le ho trovate bene nonostante il periodo lungo di sosta, ora abbiamo ripreso e ci aspettiamo di iniziare bene“. Ha, poi, spiegato che tipo di gara si aspetta domani: “Contro la Pink Bari mi aspetto una partita difficile, complicata come lo è stata in Coppa Italia. Noi ci siamo preparate bene, sarà sicuramente una bella partita giocata con determinazione e forza. Vogliamo portare a casa i tre punti e cercheremo di dare spettacolo“.