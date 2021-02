Roma Femminile, Bavagnoli: “Non dobbiamo fare l’errore di pensare alla classifica ancor prima di aver giocato”

L’allenatrice della Roma Femminile, Elisabetta Bavagnoli, ha parlato ai microfoni di Roma Tv alla vigilia della sfida contro la Pink Bari. Queste le sue parole:

“Ovviamente noi ci siamo preparate bene anche questa settimana, ma le difficoltà possono sorgere sotto l’aspetto dell’approccio perché comunque conosciamo bene l’avversario. Sappiamo che è una squadra che, nonostante la posizione in classifica, ha sempre voglia di giocare, non buttano via il pallone. Quindi sarà una sfida difficile, nella quale noi dovremmo stare sempre pronte e attente a tutto quello che abbiamo preparato. Dopodiché l’aspetto dell’approccio è fondamentale. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che le posizioni in classifica diverse possano fare la differenza ancora prima di aver giocato. Siamo cresciute molto da questo punto di vista e voglio che continuiamo su questa strada”.

I miglioramenti?

Sicuramente abbiamo lavorato tanto su quelle che sono e sono state le nostre lacune. C’erano e ci sono sempre state prestazioni ma raccoglievamo pochissimo rispetto al gioco e alle occasioni che producevamo, quindi abbiamo lavorato anche su questo.