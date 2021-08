Roma Femminile, battuto il PSG 2-1: Giugliano e Serturini regalano la finale della Women’s French Cup

Vittoria importante per la Roma femminile di mister Spugna. Le giallorosse hanno sconfitto 2-1 a domicilio il PSG nella semifinale delle Amos Women’s French Cup. La sfida era tutt’altro che agevole visto il livello della squadra francese, campione di Francia e semifinalista della Champions League. Le ragazze giallorosse passano in vantaggio al 2′ con un gol fantastico di Manuela Giugliano che con un destro da fuori area sotto l’incrocio non da scampo al portiere avverssario. Poi il pareggio immediato di Dudek al 4′ e nella ripresa il gol decisivo di Annamaria Serturini al 68′ al termine di un bel contropiede. Ora la Roma dovrà affrontare la vincente di Bayern Monaco-Lione il 6 agosto alle ore 21.