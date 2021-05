Roma Femminile, Andressa resterà anche nella prossima stagione – VIDEO

La calciatrice brasiliana Andressa continuerà a vestire i colori giallorossi anche nella prossima stagione. Questo il comunicato della Roma:

La calciatrice brasiliana, in questi giorni impegnata nella preparazione della finale di Coppa Italia contro il Milan, giocherà con la maglia giallorossa anche nella prossima stagione.

“Sono felice di continuare a giocare qui, abbiamo grandi obiettivi per la prossima stagione”, ha commentato la numero 7. “Il Club ci spinge a dare sempre il meglio dentro e fuori dal campo, non potrei essere in una squadra migliore. Dajeee Romaaaa”.

Andressa è arrivata a Roma nell’estate 2019 e con la maglia giallorossa ha raggiunto 34 presenze segnando 16 gol e confezionando 15 assist.

Dopo la finale di Coppa Italia la centrocampista raggiungerà la nazionale brasiliana per disputare le amichevoli di preparazione in vista dei giochi Olimpici di Tokyo.

(asroma.com)