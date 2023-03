Roma Femminile, al Camp Nou per la storia

Il Tempo (M. Vitelli) – Novanta minuti per provare a fare l’impresa e la storia. La As Roma Femminile scende in campo questa sera nel tempio del Camp Nou contro il Barcellona (diretta Dazn ore 18.45), in palio c’è la semifinale di Women’s Champions League.

Dopo la sconfitta di misura 1-0 allo stadio Olimpico, le giallorosse devono necessariamente vincere. Dalla sala stampa, il mister delle capitoline Alessandro Spugna sprona la squadra a crederci. “Se riuscissimo a fare gol potremmo pensare ad un’altra partita – spiega – rispetto poi alla gara d’andata dovremo abbassarci di meno, provare a riconquistare palla in una zona migliore del campo per avere più tempo di palleggiare e ripartire“.

Sul tipo di sfida che si aspetta, Spugna appare abbastanza sicuro. “Credo che il Barcellona proverà a ripetere ciò che ha fatto nel match di andata partendo forte – sottolinea – noi dovremo avere intensità e grande cuore. Le emozioni ci saranno, ma al fischio d’inizio ci concentreremo sulla gara“.