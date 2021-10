Roma, fatta per il rinnovo di Darboe. Contratto fino al 2026

Il progetto della nuova Roma continua a prendere forma. Dopo il rinnovo di Pellegrini, la dirigenza ha deciso di puntare su un altro giovane di prospettiva che pian piano sta trovando spazio: Ebrima Darboe. Secondo quanto riportato da Sky, il club giallorosso ha raggiunto in queste ore un accordo per prolungare il contratto del centrocampista gambiano, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023: il nuovo accordo sarà valido fino al 2026 e prevederà un ingaggio da 400.000 euro a stagione più bonus. Un segnale importante, di stima da parte della Roma e di Mourinho che lo considera uno delle prime alternative ai titolari sulla mediana.