Roma-Empoli, venduti già 6500 biglietti. Da domani la vendita libera

È iniziata oggi alle 12 la prevendita dei biglietti riservati agli abbonati 2019/20 per Roma-Empoli, in programma il 3 ottobre allo Stadio Olimpico alle ore 18:00. Sono stati già venduti 6500 tagliandi, mentre la vendita libera avrà inizio domani, 23 settembre, alle ore 12:00. Per quanto riguarda Roma-Udinese invece sono già oltre 28mila i biglietti acquistati: esauriti i settori Curva Sud, Distinti Sud, Distinti Nord Est e Tribuna Tevere. Restano circa 1000 biglietti in Monte Mario e Curva Nord.